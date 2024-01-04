Начато досудебное расследование относительно экс-советника министра энергетики:новые подробности

История с якобы уклонением от мобилизации экс-советника Германа Галущенко получила продолжение - правоохранительные органы начали досудебное расследование по факту фиктивного трудоустройства в "Черкассыоблэнерго".

Об этом сообщило Министерство энергетики 4 января.

"Правоохранительные органы начали досудебное расследование в уголовном производстве относительно фиктивного трудоустройства бывшего советника министра энергетики Украины, что позволило ему получить бронирование (временную отсрочку от мобилизации в ряды ВСУ)", - заявляют в Минэнерго.

Как ранее сообщала ЭП со ссылкой на источники в Кабмине, речь идет об Александре Визире.

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Минэнерго утверждает, что экс-советник министра, трудоустроившись в облэнерго, инициировал издание приказа о введении дистанционной работы, в результате чего не выполнял свои обязанности, но получал заработную плату в компании.

После выявления этого факта злоупотребления было направлено соответствующее обращение в прокуратуру, а Минэнерго поручило провести проверки фактов предоставления брони работникам всех энергокомпаний.

В то же время, позиция самого Визиря опубликована в телеграм-канале TOP ENERGY. Экс-советник Галущенко утверждает, что выводы Минэнерго не соответствуют действительности, а "активность" в отношении его личности связана с критикой Минэнерго и "Украинских распределительных сетей".

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В частности, по утверждению Визиря, реакцию вызвала его публикация в фейсбук по поводу дистанционных внеочередных общих собраний по АО "Харьковоблэнерго", ПАО "Запорожьеоблэнерго", ПАО "Черкассыоблэнерго" и ОАО "Тернопольоблэнерго", на которых переизбирались составы наблюдательных советов. Визир поставил под сомнение прозрачность проведенных собраний, приведя ряд аргументов.

Напоминаем:

В свое время ЭП посвящала личности Олександра Визиря не одну публикацию, называя его человеком Игоря Кононенка и Германа Галущенка.

Детальнее читайте об этом в материале: Великие комбинаторы: для уменьшения тарифов на электроэнергию Офис Зеленского уступил планами приватизации