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АРМА ищет управляющего для арестованного завода полуфабрикатов "Ермолино", который принадлежал россиянину

Среда, 31 января 2024, 20:10 - Алексей Павлыш
 
фото: рбк-украина

Нацагентство по вопросам выявления, розыска и управления активами (АРМА) объявило конкурс на управляющего для арестованного завода полуфабрикатов "Ермолино".

Об этом говорится на сайте агентства.

Так, для передачи в управление предлагают:

  • 70% уставного капитала ООО "Ромерм" в размере 252,89 млн грн,
  • 70% уставного капитала ООО "Ермром" (21,79 млн грн),
  • корпоративные права ООО "Ермак Голд", принадлежащие физическому лицу с долей собственности 70% (45,06 млн грн),
  • предприятие-нерезидент с долей собственности 30% (19,31 млн грн).

Также управляющему передадут комплекс по производству мясных замороженных полуфабрикатов общей площадью более 4600 кв. м, бытовые и производственные помещения, которые расположены в селе Чумаки Днепропетровской области.

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В управлении АРМА эти активы находятся с января 2023 года.

Заявки принимаются до 9 февраля включительно.

Напомним:

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В январе 2023 года детективы Бюро экономической безопасности передали АРМА корпоративные права предприятия и комплекс по производству замороженных полуфабрикатов площадью более 4 тысяч кв.м., принадлежащих россиянину, на сумму более 350 миллионов гривен.

Сообщалось, что группа "Продукты Ермолино" зарегистрирована на российское ООО "Инвест Альянс" бизнесмена Ильи Александрова.

Экономическая правда

АРМА компании
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