АРМА ищет управляющего для арестованного завода полуфабрикатов "Ермолино", который принадлежал россиянину
Нацагентство по вопросам выявления, розыска и управления активами (АРМА) объявило конкурс на управляющего для арестованного завода полуфабрикатов "Ермолино".
Об этом говорится на сайте агентства.
Так, для передачи в управление предлагают:
- 70% уставного капитала ООО "Ромерм" в размере 252,89 млн грн,
- 70% уставного капитала ООО "Ермром" (21,79 млн грн),
- корпоративные права ООО "Ермак Голд", принадлежащие физическому лицу с долей собственности 70% (45,06 млн грн),
- предприятие-нерезидент с долей собственности 30% (19,31 млн грн).
Также управляющему передадут комплекс по производству мясных замороженных полуфабрикатов общей площадью более 4600 кв. м, бытовые и производственные помещения, которые расположены в селе Чумаки Днепропетровской области.
В управлении АРМА эти активы находятся с января 2023 года.
Заявки принимаются до 9 февраля включительно.
Напомним:
В январе 2023 года детективы Бюро экономической безопасности передали АРМА корпоративные права предприятия и комплекс по производству замороженных полуфабрикатов площадью более 4 тысяч кв.м., принадлежащих россиянину, на сумму более 350 миллионов гривен.
Сообщалось, что группа "Продукты Ермолино" зарегистрирована на российское ООО "Инвест Альянс" бизнесмена Ильи Александрова.
Экономическая правда