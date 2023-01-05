БЭБ передало АРМА активы производителя полуфабрикатов "Ермолино" на 350 миллионов

Детективы Бюро экономической безопасности передали АРМА корпоративные права предприятия и комплекс по производству замороженных полуфабрикатов площадью более 4 тысяч кв.м., принадлежащих россиянину, на сумму более 350 миллионов гривен.

Об этом сообщает пресс-служба БЭБ.

Кроме этого, в АРМА передали жилое здание площадью 2 тыс. кв.м, складское помещение площадью 3,5 тыс. кв. м, административные, производственные здания и другую недвижимость.

В БЭБ отметили, что это имущество на правах собственности принадлежит обществу, являющемуся одним из крупнейших производителей полуфабрикатов на территории Украины. Должностных лиц компании уличили в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах.

Также в ходе досудебного расследования было установлено, что бенефициарным собственником субъекта хозяйственной деятельности гражданин России.

Должностные лица компании на протяжении 2019-2021 годов переводили средства на транзитно-конвертационную группу с целью обналичивания и без фактического проведения операций. В результате компания уклонилась от уплаты налогов на сумму 150 млн грн. В настоящее время имущество арестовано и передано в АРМА.

Агентство "Интерфакс-Украина" сообщило, что речь идет о производителе полуфабрикатов "Ермолино".

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Напоминаем:

В августе суд арестовал корпоративные права и недвижимость предприятия с бенефициаром-гражданином РФ, являющимся одним из крупнейших производителей полуфабрикатов на территории Украины, на сумму более 350 млн грн.