В Украине арестовали имущество связанного с РФ производителя полуфабрикатов на 350 миллионов

Суд арестовал корпоративные права и недвижимость предприятия с бенефициаром-гражданином РФ, являющимся одним из крупнейших производителей полуфабрикатов на территории Украины, на сумму более 350 млн грн.

Об этом сообщает Бюро экономической безопасности.

Отмечается, что сотрудники БЭБ разоблачили предприятие в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах.

В ходе досудебного расследования было установлено, что бенефициарным собственником компании является гражданин РФ.

"Следствием установлено, что должностные лица компании, являющиеся крупным налогоплательщиком, на протяжении 2019-2021 годов, осуществляли перечисление денежных средств на транзитно-конвертационную группу с целью обналичивания и без фактического проведения указанных операций. В результате таких действий компания уклонилась от уплаты налогов на сумму 150 млн грн", - говорится в сообщении.

На корпоративные права и недвижимость предприятия общей ориентировочной стоимостью более 350 млн грн наложили арест.

"Решается вопрос о передаче арестованного имущества в управление АРМА", - добавили в БЭБ.

ВИДЕО ДНЯ

В Бюро экономической безопасности не называют предприятие.

Вероятно, речь идет о ТМ "Ермолино" - об обнаруженных фактах и ​​связях группы "Продукты Ермолино" с РФ ранее писали СМИ.

На сайте производителя говорится, что ТМ "Ермолино" временно приостановило работу в Украине.

Группа "Продукты Ермолино" зарегистрирована на российском ООО "Инвест Альянс" бизнесмена Ильи Александрова.

По данным СМИ, свое название полуфабрикаты "Ермолино" получили в честь российского города Ермолино в Калужской области РФ.

В этом городе зарегистрировано акционерное общество "Инвест Альянс" - по данным YouControl, основателем этой российской компании являются те же граждане РФ Илья Александров.

Отмечается, что в Украине ему принадлежат четыре предприятия, зарегистрированные на территории Днепровской области, и одно – в Киеве.

Так, речь идет о трех фирмах в селе Чумаки Днепровского района: ООО "Ермак Голд", ООО "Ермром", ООО "Ромерм". В составе учредителей этих предприятий также указано швейцарское АО Эбр Финанцхолдинг Аг (Евr Finanznolding Аg). ООО "Днепр-Вендор" зарегистрировано в Днепре, а ООО "Киев-Торг" – в Киеве.

При этом основные виды деятельности указанных фирм: производство мясных продуктов, предоставление в аренду и эксплуатацию недвижимого имущества, розничная торговля в неспециализированных магазинах.

Также сообщается, что "Инвест Альянс" является крупным налогоплательщиком в бюджет РФ. По данным портала Чекка, в 2020 году АО "Инвест Альянс" уплатило в бюджет РФ около $21 млн.

Экономическая правда