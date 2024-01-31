Поставки газа в Китай компенсировало РФ лишь 11% потерянного рынка Европы

getty images

Рост экспорта российского газа в Китай по итогам 2023 года смог компенсировать только 11% объемов, которые ранее "Газпром" поставлял в ЕС.

Об этом сообщает The Moscow Times со ссылкой на данные Центробанка РФ и аналитического центра Bruegel.

Согласно данным российского Центробанка в прошлом году объем поставок газа из Москвы в КНР по газопроводу "Сила Сибири" увеличился до 23 млрд куб. м, или в 1,5 раза, при этом рост поставок в КНР на 7 млрд куб. м лишь частично компенсировал их уменьшение из России по трубопроводам в Европу. В 2023 году "Газпром" снизил поставки в ЕС на 38 млрд куб. м, до 30 млрд куб. м.

В 2021 году "Газпром" экспортировал в дальнее зарубежье 185 млрд куб. м газа. Из них около 10 млрд - в Китай, а основной объем направлялся в Европу - 145 млрд куб. м.

Реклама:

"Результатом саморазрушительной газовой войны стало снижение поставок в Европу на 115 млрд куб. м, из которых Китай заместил лишь 13 млрд. Впрочем, эти поставки и так бы выросли вместе с плановым увеличением мощности "Силы Сибири", - говорится в сообщении.

В 2024 году по "Силе Сибири" планируется поставить 30 млрд куб. м газа, однако главная надежда концерна - строительство "Силы Сибири - 2" мощностью 50 млрд куб. м в год. Правда, его строительство находится под вопросом, поскольку контракт пока не подписан, и даже если это произойдет, строительство займет несколько лет.

Напомним:

Реклама:

В Госдуме РФ забили тревогу, подсчитав, что прогнозируемый рост убытков "Газпрома" к 2025 году достигнет 1 трлн рублей.

В конце сентября в "Газпроме" подвели итоги первого полугодия 2023 года и заявили об историческом крахе добычи газа. Добыча газа "Газпромом" совершила рекордный в своей истории обвал до 179,45 млрд кубометров.

Ни разу за три десятилетия своей истории крупнейшая газовая компания мира не сокращала производство настолько стремительно.

Чистая прибыль российского "Газпрома" в первой половине года составила 296 миллиардов рублей, что в 8 раз меньше прибыли за первое полугодие 2022 года - 2,5 триллиона рублей.

По итогам первого полугодия 2023 года газовый бизнес "Газпрома" стал убыточным - впервые со времен пандемии и второй раз за последние 25 лет.

Чтобы "залатать" бюджет "Газпрома", российские власти готовят рекордное за 11 лет повышение тарифов на газ для населения.