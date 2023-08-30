Прибуток "Газпрому" в першому півріччі впав у вісім разів

Чистий прибуток російського "Газпрому" в першій половині року становив 296 мільярдів рублів, що у 8 разів менше за прибуток за перше півріччя 2022 року - 2,5 трильйона рублів.

Про це повідомляє російська редакція Forbes.

Падіння прибутку заступник голови правління компанії Фаміл Садигов пояснює впливом курсових різниць за фінансовими статтями в 567 млрд рублів на тлі зниження курсу рубля за період на 24% до долара і на 26% до євро.

Bloomberg зазначає, що прибуток "Газпрому" впав до мінімуму з 2020 року для перших шести місяців року через різке зниження обсягів постачання газу до Європи. Результат за січень — червень виявився нижчим за середньоринковий прогноз у 363 млрд рублів.

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Садигов стверджує, що скорочення експорту до Європи частково компенсувало збільшення постачання до Китаю, які продовжать зростати в рамках контрактних зобов'язань, а також ефективна робота нафтового бізнесу.

Дивідендна база компанії за шість місяців 2023 року становила 618 млрд рублів. Виторг групи компаній за півроку досяг 4,114 трлн рублів, показник EBITDA (прибуток за вирахуванням обов'язкових платежів) - 1,208 трлн рублів.

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Раніше повідомлялось, що доходи РФ від продажу газу до Європи цьогоріч впадуть на 75%.