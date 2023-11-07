Збитки "Газпрому" можуть сягнути 1 трильйона

У Держдумі РФ забили на сполох, підрахувавши, що прогнозоване зростання збитків "Газпрому" до 2025 року сягне 1 трлн рублів.

Про це пише Forbes.ru з посиланням на комітет Держдуми з енергетики, який, своєю чергою, ознайомився з прогнозом Інституту енергетичних досліджень Російської академії наук.

"В умовах різкого зниження виручки (від експорту), зростання видобутку газу, плюс додаткове податкове навантаження, виходить, що за таких умов "Газпром" заганяють у збитки, які сягнуть 2025 року приблизно 1 трлн рублів з урахуванням зобов'язань із газифікації та інших речей", - заявив голова енергокомітету Держдуми Павєл Завальний.

Чистий прибуток "Газпрому" за підсумками першої половини 2023 року становив 296 млрд рублів, це мінімальний результат за три роки.

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Падіння прибутку багато в чому пов'язане зі зниженням курсу рубля - на 24% до долара і на 26% до євро.

Прибуток "Газпрому" також скоротився через різке зниження обсягів поставок газу в Європу.

У жовтні рада директорів "Газпрому" затвердила інвестиційну програму на 2023 рік, обсяг її фінансування скоротився більш ніж на 334 млрд рублів - він становитиме майже 1,96 трлн рублів замість спочатку запланованих 2,3 трлн рублів.

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"Коригування параметрів інвестиційної програми на 2023 рік пов'язане, зокрема, зі зміною макроекономічних показників і ринкової кон'юнктури", - пояснили в компанії.

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Наприкінці вересня в "Газпромі" підбили підсумки першого півріччя 2023 року і заявили про історичний крах видобутку газу. Видобуток газу "Газпромом" здійснив рекордний у своїй історії обвал до 179,45 млрд кубометрів.

Жодного разу за три десятиліття своєї історії найбільша газова компанія світу не скорочувала виробництво настільки стрімко.

Чистий прибуток російського "Газпрому" в першій половині року склав 296 мільярдів рублів, що у 8 разів менше прибутку за перше півріччя 2022 року - 2,5 трильйона рублів.

За підсумками першого півріччя 2023 року газовий бізнес "Газпрому" став збитковим - вперше з часів пандемії і вдруге за останні 25 років.

Щоб "залатати" бюджет "Газпрому", російська влада готує рекордне за 11 років підвищення тарифів на газ для населення.