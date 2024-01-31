В правительстве рассказали, когда в Киеве могут начать ремонт мостов Патона и Метро

Мосты Метро и Патона в Киеве требуют немедленного ремонта, который может начаться, как только запустят полноценное движение по Подольскому мосту.

Об этом рассказал высокопоставленный чиновник в Кабинете министров на условиях анонимности в комментарии LIGA.net.

В прошлом году Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры достроило съезды Дарницкого моста на левом берегу, а столичные власти построили один из левобережных съездов Подольского моста и строят второй.

"Киев, то, что мы сейчас видим, активно достраивает Подольско-Воскресенский мост. Я думаю, как только они запустят по нему нормальное движение, то начнут закрывать мосты на капитальный ремонт", - сказал он.

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Источник издания считает, что транспортного коллапса из-за закрытия указанных мостов не будет, потому что Подольский мост сможет взять на себя часть трафика.

Транспортные эксперты также считают, что коллапса на дорогах не будет - по крайней мере, когда люди немного привыкнут к перекрытию мостов. Но средняя продолжительность поездки увеличится с условных 60 минут до полутора часов. Ситуация ухудшит транспортную доступность для жителей левого берега.

Один из вариантов - закрыть мосты для частного транспорта, а пустить большее количество общественного и позволить курсировать экстренному транспорту, предлагают эксперты.

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Напоминаем:

Сплошная коррозия главных элементов, трещины опор, разрушение бетона - такие критические повреждения мостов Патона и Метро обнаружил только визуальный осмотр, проведенный в июле Комиссией по проверке состояния мостовых сооружений.

В декабре сообщалось, что в Киеве могут частично закрыть на ремонт и красную ветку метро, если экспертиза подтвердит аварийное состояние моста Метро.