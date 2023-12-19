У Київраді допускають часткове закриття і червоної гілки метро, КМДА заперечує

У Києві можуть частково закрити на ремонт і червону гілку метро, якщо експертиза підтвердить аварійний стан моста Метро.

Про це повідомив голова постійної комісії Київради з питань бюджету Андрій Вітренко в ефірі телемарафону.

"Якщо покаже експертиза, що міст Метро потрібно буде закривати. Зараз виділено кошти на розробку проєктно-кошторисної документації, на створення відповідних пошукових робіт", - сказав Вітренко.

Депутат назвав "апокаліптичним" варіант розвитку подій із закриттям мосту. Мости в Києві мають стратегічне значення, зокрема для діяльності ЗСУ. Крім того, у Києві й так не вистачає мостів для транспортного сполучення.

Реклама:

"Це страшна подія, яка може статися в будь-який момент", - зазначив Вітренко.

За його словами, міст Метро перебуває в аварійному стані щонайменше два роки, проте бюджет на проведення капітального ремонту заклали тільки цього року.

"Два роки на це ніхто не звертав уваги, просто констатували такий факт", - додав він.

Реклама:

Оновлено:

Заплановане на наступний рік виконання робіт із підсилення опор мосту Метро не вплине на роботу метрополітену. Про це заявляють в КМДА.

"Мережею шириться чергова хвиля брехні, яку медіа поширюють, не розібравшись. На сьогодні розробляється проєктна документація щодо підсилення опор мосту. Уже наступного року заплановано виконання цих робіт",– підкреслив директор Департаменту транспортної інфраструктури Руслан Кандибор.

"Наголошую, на роботу метрополітену виконання робіт не вплине. "Червона" гілка метро працюватиме в штатному режимі", додав чиновник.

Нагадуємо:

У Києві відсоток аварійних мостів є критичним – 15% від загальної кількості. Зокрема, в аварійному стані – 2 столичні позакласові мости – міст Патона та міст Метро. На останніх двох зафіксовано суцільну корозію головних елементів, тріщини опор, руйнування бетону.

Це показали результати перевірки Державної комісії з перевірки мостових споруд.

Однак, за словами мера Києва Віталія Кличка, центральна влада продовжує шукати приводи для маніпуляцій і дискредитації влади столиці.

Щодо мосту Метро, то, за словами Кличка, уся річ у тому, що цей об'єкт має експериментальну конструкцію.

"Його конструкція за радянських часів була експериментальною, - таких мостів було всього кілька в СРСР. І на сьогодні залишився тільки в Києві. Перебудувати його коштує мінімум 500 млн євро. Це за оцінками європейських фахівців (ЄБРР), з якими ми до війни розробляли проєкт і були домовленості про фінансування масштабного проєкту", - зазначив він.

"З початком широкомасштабної війни спільні з європейськими партнерами проєкти поставлені на паузу", - додав Кличко.

На сьогодні через аварійний стан тунелю припинено рух між станціями метро "Теремки"-"Деміївська".