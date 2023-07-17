Експерти, які оглянули столичні мости Патона та Метро, зафіксували їх критичні пошкодження

Мінвідновлення

Суцільна корозія головних елементів, тріщини опор, руйнування бетону - такі критичні пошкодження мостів Патона та Метро виявив лише візуальний огляд, проведений Комісією з перевірки стану мостових споруд, яку очолює віцепрем'єр-міністр з відновлення Олександр Кубраков.

Про це повідомляє Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури.

Зазначається, що міст ім.Є.Патона та місту Метро стали першими обʼєктами огляду Комісією. І наразі експерти провели лише візуальний огляд об’єктів, за результатами якого "зафіксували неналежний стан експлуатаційного утримання".

"Експерти зафіксували на відео та фото найбільш критичні пошкодження мостів. Зокрема, було виявлено суцільну корозію балок та головних елементів прогонів, поздовжні тріщини у поверхнях опор з утворенням сталактитних відкладень всередині, руйнування бетону, наскрізна корозія балок у місцях зʼєднання з поперечними вузлами", - йдеться в повідомленні.

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При цьому, як наголошують у Мінвідновлення, міст ім.Є. Патона експерти визнали непрацездатним ще під час обстеження у 2018 році.

"Огляд об'єкта, згідно з регламентом, мав відбуватися кожного року. Утім, остання перевірка відбулася 2020 році. Тобто, три роки не було жодного обстеження мосту", - йдеться в повідомленні.

А перший тендер на проєктування реставраційних робіт мосту ім.Є.Патона Служба відновлення у Київській області оголосить лише наприкінці серпня.

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"Стабільна та безпечна робота мостів в умовах воєнного стану – це питання нашої обороноздатності. Від стану інфраструктури залежить, як швидко відбуватиметься забезпечення військовими та гуманітарними вантажами. Ми готові відкрито говорити про проблеми, які існують в інфраструктурі, для того, аби оперативно їх вирішити" - підкреслив заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Сергій Деркач.

Оновлено:

Раніше роботу Державної комісії з перевірки мостових споруд прокоментував мер Києва Віталій Кличко.

За словами Кличка, центральна влада продовжує шукати приводи для маніпуляцій і дискредитації влади столиці.

Щодо мосту Патона, то з одного боку, як зазначає мер, місто цей міст регулярно обстежує, здійснює критично важливі ремонтні роботи, щоб підтримувати його в робочому стані.

Водночас Кличко стверджує, що два роки тому місто передало цей міст в проєкт "Велике будівництво".

"Міст Патона, який перебуває в аварійному стані. Два роки тому, за наполяганням уряду, Мінінфраструктури місто передало його для ремонту в проєкт "Велике будівництво". Оскільки важливо було, щоб роботи розпочалися якомога швидше. Бо, як відомо, цей об'єкт є пам'яткою архітектури й там багато нюансів (зокрема, погоджень з Мінкультом), які держава може вирішити максимально швидко", - зазначив він.

Щодо мосту Метро, то, за словами Кличка, уся річ у тому, що цей об'єкт має експериментальну конструкцію.

"Його конструкція за радянських часів була експериментальною, - таких мостів було всього кілька в СРСР. І на сьогодні залишився тільки в Києві. Перебудувати його коштує мінімум 500 млн євро. Це за оцінками європейських фахівців (ЄБРР), з якими ми до війни розробляли проєкт і були домовленості про фінансування масштабного проєкту", - зазначив він.

"З початком широкомасштабної війни спільні з європейськими партнерами проєкти поставлені на паузу", - додав Кличко.

Але місто розробляє проєкт першочергових протиаварійних робіт на цьому мосту.

"І плануємо розпочати оновлення мосту Метро наступного року. Нагадаю, що частину цього мостового переходу - міст через Русанівську протоку – оновили в 2020 році", - зазначив він.

Щоб розвантажити й закрити на ремонт міст Метро, пояснив Кличко, планується запустити автомобільне сполучення між лівим і правим берегом Подільсько-Воскресенським мостовим переходом.

"Роботи там тривають. Попри обшуки, блокування рахунків – тобто спроб зупинити роботи", - зазначив він.

Нагадуємо:

Комісія з перевірки стану мостів в Україні створена на виконання рішення Ради національної безпеки та оборони від 23 червня 2023 року.

Перший етап оцінки стану мостів почався зі столиці. На черзі – мостові споруди в інших регіонах.

У столиці нараховується 171 конструкція мостів і шляхопроводів, 75 таких споруд перебувають в аварійному або передаварійному стані, оскільки не ремонтувались десятиліттями.

Існуюча проблема вийшла назовні у лютому 2017 року, коли частково обвалився Шулявський шляхопровід. Шляхопровід був визнаний аварійним ще у 2013 році, його реконструкцію було перенесено на 2015 рік, але вона так і не відбулася.

У лютому 2020 року мер Києва Віталій Кличко доручив комунальним службам міста додатково обстежити столичні мости й шляхопроводи та демонтувати фрагменти облицювання, що несуть потенційну небезпеку для учасників дорожнього руху.

У 2021 році стало відомо, що на ремонті Південного мосту Києва відмили значну суму грошей. Поліція провела низку обшуків у зв’язку із махінаціями та привласненням бюджетних коштів в особливо великих розмірах.

Наприкінці 2022 року кияни зареєстрували петиції, в якій вимагали терміново провести ремонт Дарницького мосту, який руйнується, але, як з'ясувалося, навіть не стоїть на балансі Київавтодору. У статусі будмайданчика міст перебував 10 років - до 2020 року.

Натомість у 2018 році у Києві був побудований скляний мостовий пішохідно-велосипедний перехід між парками "Хрещатий" та "Володимирська гірка". При цьому, його вартість у ході будівництва зросла щонайменше вдвічі.

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