Шмыгаль: пенсии и пособия будем платить вовремя, есть ресурсы и поддержка

В Украине есть внутренние ресурсы, а также поддержка от партнеров, для того,чтобы пенсии и пособия платить вовремя.

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на заседании правительства 3 января.

"В этом году это будет одним из наших приоритетов. Пенсии и пособия будем платить вовремя. Есть внутренние ресурсы, а также поддержка от наших партнеров", - сказал Шмыгаль.

Он напомнил, что в 2023 году году государство демонстрировало примерное выполнение социальных обязательств. В структуре расходов сводного бюджета соцвыплаты занимали более 12%.

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При этом, с 1 января 2024 года в Украине обновился ряд социальных стандартов, в том числе размеры минимальной зарплаты и прожиточного минимума, заявил премьер-министр.

"Минимальная зарплата выросла на 6% с 6700 грн до 7100 грн. Еще одно ее повышение запланировано на весну. Прожиточный минимум увеличился в среднем на 12%, до 2920 грн. Минимальная пенсия в Украине повысилась с 2093 грн до 2361 грн. В планах индексация пенсий с 1 марта", - добавил премьер.

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Ранее первый вице-премьер - министр экономики Юлия Свириденко в комментарии Financial Times заявила, что в Украине может произойти задержка с выплатой зарплат и пенсий для почти 12 млн человек, если Запад не предоставит финансовую помощь в начале 2024 года.

С другой стороны, по словам Шмыгаля, Украина в 2024 году снизит потребность во внешнем финансировании.