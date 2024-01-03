Украина в 2024 году снизит потребность во внешнем финансировании - Шмыгаль 

Нужды Украины во внешнем финансировании в 2024 году составляют более 37 млрд долларов, что меньше привлеченного в 2023 году.

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на заседании правительства 3 января.

По его словам, 42,6 млрд долларов внешнего финансирования было привлечено в 2023 году. Из них 27% – это грантовые средства. Лидерами поддержки были Европейский Союз, США, МВФ, Япония, Канада, Великобритания, Всемирный банк.

"Потребности в этом году — более 37 млрд долларов", - назвал необходимые на 2024 год объемы Шмыгаль.

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В то же время, премьер подчеркнул, что Украина рассчитывает на стабильную и своевременную помощь международных партнеров.

Он отметил, что Украина неуклонно повышает собственные бюджетные поступления, прежде всего, таможенные и налоговые.

Более 1,1 трлн грн налогов, сборов и других платежей поступило в общий фонд госбюджета в прошлом году, рассказал премьер-министр.

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