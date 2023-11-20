Законопроєкт про єдиний орган, який відповідатиме за економічні злочини, буде готовий у найближчі дні - Шурма

Над законопроєктом про створення єдиного органу, який має відповідати за економічні злочини, наразі працюють Міністерство юстиції та юристи Офісу президента, його подадуть на розгляд Кабміну в найближчі дні.

Про це розповів заступник голови Офісу президента Ростислав Шурма в інтерв’ю ЕП.

З того часу, як вперше заговорили про створення такого органу минуло майже пів року. Такий тривалий термін Шурма пояснив тим, що це дуже складне процесуальне питання, яке пов'язане не із законом про Бюро економічної безпеки БЕБ, а до 10 законодавчих актів.

Серед них Кримінально-процесуальний кодекс, закон "Про засади боротьби із організованою злочинністю", і "Про оперативно-розшукову діяльність".

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"Ми зараз з колегами допрацьовуємо весь цей механізм із Міністерством юстиції, із командою юристів Офісу президента для того, щоб, власне, механічно правильно виписати.

Розумієте, зареєструвати закон про БЕБ, про проведення конкурсу в БЕБ і бігати з цим прапором, розказувати – тепер все змінилося – ну, нічого не зміниться. Важливо на рівні механіки зробити так, щоб дійсно ці забіги стали неможливими. І ми над цим працюємо, знаходимося, десь в тижні від подачі цього", - додав Шурма.

Він пояснив, що законопроєкт буде урядовим. Найближчими днями його розгляне Кабмін, який і подасть проєкт закону на розгляд Верховної Ради.

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Більше читайте в інтерв’ю: Головний з економіки в ОП Ростислав Шурма. Про бізнес брата, концентрацію державних активів та "хороших" бізнесменів