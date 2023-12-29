Уряд ухвалив та передав до Ради законопроєкт про перезапуск БЕБ

Кабмін ухвалив та передав до Верховної Ради законопроєкт про перезавантаження роботи Бюро економічної безпеки.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду.

"Ухвалюємо та передаємо до Верховної Ради законопроєкт про перезавантаження роботи Бюро економічної безпеки", – сказав Шмигаль.

Як зазначив премʼєр, уряд пропонує, щоб тільки БЕБ та НАБУ могли порушувати питання проведення перевірок фінансово-господарської діяльності бізнесу незалежно від його форми власності.

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Крім того, Нацполіція та СБУ мають бути виключеними з переліку органів державного фінансового контролю. Також пропонується нова процедура обрання директора БЕБ із залученням міжнародних партнерів.

Премʼєр додав, що відповідні зміни направлені на посилення верховенства права та покращення інвестиційного клімату в Україні.

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Раніше повідомлялось, що над законопроєктом про створення єдиного органу, який має відповідати за економічні злочини, наразі працюють Міністерство юстиції та юристи Офісу президента, його подадуть на розгляд Кабміну в найближчі дні.