АМКУ получил повторную заявку французской компании на приобретение lifecell

Антимонопольный комитет получил повторные заявки от компании DVL Telecom (Париж, Франция), входящей в группу NJJ, о приобретении доли, которая обеспечивает контроль в ООО "Лайфселл", в международном аутсорсинговом контактном центре "Глобал Билги" и у оператора сотовых вышек ООО "Укртауэр".

Об этом сообщил АМКУ в ответ на запрос агентства "Интерфакс- Украина".

"Повторные заявления в отношении приобретения контроля компанией DVL Telecom (Париж, Франция) – субъект хозяйствования, который входит вместе с компанией NJJ Capital в группу NJJ, над ООО "Лайфселл", ООО "Глобал Билги" и ООО "Укртауэр" поступили в комитет 23 января 2024 года", - уточнил агентству заместитель главы АМКУ – государственный уполномоченный Максим Сандыга.

Отмечается, что указанные заявления анализируются комитетом на предмет соответствия установленным требованиям. При этом, сроки рассмотрения заявлений о выдаче разрешения на концентрацию определены ст.27 закона "О защите экономической конкуренции".

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Напоминаем:

В середине января Антимонопольный комитет Украины вернул французской NJJ Capital заявление из-за несоответствия документов требованиям.

Как сообщалось, турецкая компания Turkcell 29 декабря 2023 года подписала договор о передаче 100% долей, а также всех прав и долгов ООО "Лайфселл" (TM lifecell) – третьего по величине украинского оператора мобильной связи, а также компанию по аутсорсингу контакт-центров ООО "Глобал Билги" и провайдера услуг по аренде вышек ООО "Укртауэр" французской инвестиционной компании NJJ Capital.

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Решение о подписании договора совет директоров принял 20 декабря, однако еще 9 мая решил не раскрывать информацию о возможной сделке.

Turkcell уточнил, что номинальная цена акций "Лайфселл" – 12 млрд 711,849 млн грн, "Глобал Билги" – 47,226 млн грн и "Укртауэр" – 1 млрд 964,04 млн грн.

NJJ Capital принадлежит французскому миллиардеру Ксавье Ньелю, основателю французской телекоммуникационной группы Iliad (материнской компании одного из крупнейших интернет-провайдеров страны - Free), состояние которого Bloomberg оценивает в $6,08 млрд.

Ньель также имеет активы в медиа, в том числе значительную долю в газете Le Monde, занимается венчурным финансированием и основал техническую школу 42, на базе которой была запущена UNIT Factory в киевской UNIT City.