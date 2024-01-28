Президент Аргентины отметил, что не собирается отступать от политики жесткой экономии

Wall Street Journal

Президент Аргентины Хавьер Милей стремится продолжать неолиберальную экономическую политику, даже если она вызывает значительные трудности.

Об этом говорится в интервью Президента Аргентины для Wall Street Journal.

В ответ на вопрос журналистки, Милей отметил, что "не имеет плана Б" для аргентинской экономики, ведь любые действия, которые не будут иметь достаточной решимости неприемлемы для новой экономической политики.

Хавьер Милей также отметил, что будет приватизировать все государственные компании, которые сможет.

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Президент Аргентины не отказался от идеи долларизации Аргентины. Он отметил, что сейчас государство накапливает долларовые резервы и уже купило 5 млрд долл, приблизив общий показатель резервов к 8 млрд долл. После решения всех проблем Центрального банка Аргентины, шаги по долларизации Аргентины будут более заметными.

Напомним:

Центральный банк Аргентины разрешит выпуск купюр номиналом 10 тысяч и 20 тысяч песо на фоне крупнейшей в Южной Америке инфляции.

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После девальвации песо на более чем 50% в декабре аргентинские потребители пережили тяжелый удар инфляции перед новогодними праздниками.