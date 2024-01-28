В США ведут споры о сохранении AM-радио для автомобилей

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Автопроизводители стремятся изъять технологию радиотрансляции AM из автомобилей, тогда как отдельные группы политиков хотят закрепить ее законодательно.

Об этом говорится в материале the Wall Street Journal.

В течение последних 5 лет AM-частоты значительно потеряли популярность среди американцев. Если в 2016 году количество пользователей составляло 107 млн, в 2023 году их количество уменьшилось до 78 млн.

Законодатели из разных групп говорят, что большинство автомобильных компаний не имеют никаких обязательств относительно будущего AM-тюнеров в автомобилях, поэтому они хотят законодательно обязать их продолжать выпускать автомобили с бесплатным AM-радио.

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Сторонники утверждают, что это важная часть сети экстренной связи, также на его частотах работают резервы экстренных служб.

Автопроизводители и технологические адвокационные группы заявили законодателям, что требование о закреплении AM-радио как обязательной опции в автомобилях будет "несовместимым с принципами свободного рынка".

Кроме этого, автопроизводители отмечают, что потребители имеют множество альтернативных способов связи.

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Напомним:

В 2023 году впервые в истории электромобиль - американская Tesla Model Y - возглавил рейтинг самых популярных новых авто в Европе.

Немецкие автопроизводители, такие, как BMW, Mercedes-Benz и Volkswagen не успевают за рынком электромобилей, теряя прибыли, из-за ставки на классические автомобили.