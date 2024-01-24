Уперше в історії електромобіль очолив рейтинг найпопулярніших нових авто у Європі

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У 2023 році вперше в історії електромобіль – американська Tesla Model Y – очолив рейтинг найпопулярніших нових авто у Європі.

Про це пише "Укравтопром".

Впродовж року Model Y була лідером продажу сім з 12 місяців, демонструючи свою незмінну популярність.

Водночас Dacia Sandero лідирувала у чотирьох місяцях, а Volkswagen T-Roc посідав на першому місці один раз.

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Отже, топ-10 минулого року найбільш продаваних автомобілів у Європі:

Tesla Model Y - 254 822 од.;

Dacia Sandero - 235 893 од.;

VW T-Roc - 206 438 од.;

Renault Clio - 202 942 од.;

Peugeot 208 - 194 376 од.;

Opel Corsa - 188 662 од.;

VW Golf - 184 279 од.;

Toyota Yaris Cross - 176 685 од.;

VW Tiguan - 174 267 од.;

Skoda Octavia - 161 784 од.

Нагадаємо:

Автовиробники Hyundai Motor і Kia, котрі входять до південнокорейського конгломерату Hyundai Motor Group, за підсумками 2023 року вийшли на друге місце в США з продажу електромобілів.

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