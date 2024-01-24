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Уперше в історії електромобіль очолив рейтинг найпопулярніших нових авто у Європі

Середа, 24 січня 2024, 09:25 - Анастасія Дячкіна
 
getty images

У 2023 році вперше в історії електромобіль – американська Tesla Model Y – очолив рейтинг найпопулярніших нових авто у Європі. 

Про це пише "Укравтопром". 

Впродовж року Model Y була лідером продажу сім з 12 місяців, демонструючи свою незмінну популярність.

Водночас Dacia Sandero лідирувала у чотирьох місяцях, а Volkswagen T-Roc посідав на першому місці один раз. 

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Отже, топ-10 минулого року найбільш продаваних автомобілів у Європі:

  • Tesla Model Y - 254 822 од.;
  • Dacia Sandero - 235 893 од.;
  • VW T-Roc - 206 438 од.;
  • Renault Clio - 202 942 од.;
  • Peugeot 208 - 194 376 од.;
  • Opel Corsa - 188 662 од.;
  • VW Golf - 184 279 од.;
  • Toyota Yaris Cross - 176 685 од.;
  • VW Tiguan - 174 267 од.;
  • Skoda Octavia - 161 784 од.

Нагадаємо: 

Автовиробники Hyundai Motor і Kia, котрі входять до південнокорейського конгломерату Hyundai Motor Group, за підсумками 2023 року вийшли на друге місце в США з продажу електромобілів.

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Економічна правда
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