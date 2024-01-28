Большой газопровод из России в Китай задерживается в строительстве - FT

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Газопровод "Сила Сибири 2", который должен соединить российские газовые месторождения с Китаем, задерживается в строительстве из-за продолжения переговоров по контракту.

Об этом сообщает Financial Times.

Китай и Россия все еще ведут переговоры по контракту на поставку по новому газопроводу. Как отмечается, Россия стремится получить более выгодную цену, это задерживает начало строительства.

О том, что строительство может задержаться сообщил Премьер-министр Монголии Оюн-Эрдене. Он отметил, что Китай и Россия еще не согласовали ключевые детали этого гигантского проекта, добавив, что рекордные мировые цены на газ за последние два года усложнили переговоры.

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Через Монголию должно пройти 950 км газопровода из 3550 запланированных.

Россия рассматривает Китайский рынок как альтернативу Европейскому и стремится как можно быстрее переориентироваться на экспорт в Китай.

Газопровод "Сила Сибири 2" позволит дополнительно поставлять в Китай 50 млрд кубометров газа с месторождений на полуострове Ямал в Западной Сибири, который ранее поставлялся в Европу. Российский государственный "Газпром" начал технико-экономическое обоснование проекта в 2020 году и хочет, чтобы трубопровод был введен в эксплуатацию до 2030 года.

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Напомним:

Европейский Союз готовится исключить возможность продления соглашения с Россией по транзиту газа через Украину после того, как срок его действия закончится в конце года.

В ноябре 2023 года сообщали, что "Сила Сибири-2" продвигается крайне медленно из-за позиции, которую занял Китай.