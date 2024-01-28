Большой газопровод из России в Китай задерживается в строительстве - FT
Газопровод "Сила Сибири 2", который должен соединить российские газовые месторождения с Китаем, задерживается в строительстве из-за продолжения переговоров по контракту.
Об этом сообщает Financial Times.
Китай и Россия все еще ведут переговоры по контракту на поставку по новому газопроводу. Как отмечается, Россия стремится получить более выгодную цену, это задерживает начало строительства.
О том, что строительство может задержаться сообщил Премьер-министр Монголии Оюн-Эрдене. Он отметил, что Китай и Россия еще не согласовали ключевые детали этого гигантского проекта, добавив, что рекордные мировые цены на газ за последние два года усложнили переговоры.
Через Монголию должно пройти 950 км газопровода из 3550 запланированных.
Россия рассматривает Китайский рынок как альтернативу Европейскому и стремится как можно быстрее переориентироваться на экспорт в Китай.
Газопровод "Сила Сибири 2" позволит дополнительно поставлять в Китай 50 млрд кубометров газа с месторождений на полуострове Ямал в Западной Сибири, который ранее поставлялся в Европу. Российский государственный "Газпром" начал технико-экономическое обоснование проекта в 2020 году и хочет, чтобы трубопровод был введен в эксплуатацию до 2030 года.
Напомним:
Европейский Союз готовится исключить возможность продления соглашения с Россией по транзиту газа через Украину после того, как срок его действия закончится в конце года.
В ноябре 2023 года сообщали, что "Сила Сибири-2" продвигается крайне медленно из-за позиции, которую занял Китай.