В результате обстрела, в Донецкой области в очередной раз обесточили шахту

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Из-за боевых действий в Донецкой области, за минувшие сутки была обесточена подстанция, которая питала шахту и бытовых потребителей.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики.

Как сообщают в Минэнерго, обесточены линии и подстанция 110 кВ в Донецкой области, без напряжения осталась шахта и бытовые потребители.

Несмотря на обстрелы и постоянную опасность, в Донецкой области продолжают работать около 20 тысяч шахтеров.

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Всего в энергосистеме достаточно мощностей на покрытие потребностей потребителей. При этом, планируется импорт на коммерческой основе, объемом 4000 МВ ч.

В течение суток также аварийно отключался блок ТЭС, который за полчаса был возвращен к работе. В резерве три блока и два корпуса теплоэлектростанций, которые будут подключены к сети в случае необходимости.

Напомним:

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5 января в Донецкой области в результате обстрела была обесточена шахта. 17 работников шахты провели под землей 16 часов.

Экономическая Правда