На Донеччині продовжують працювати 20 тисяч шахтарів - ОВА

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Попри військові дії та постійну небезпеку, на Донеччині продовжують працювати близько 20 тис шахтарів

Про це повідомив очільник Донецької Обласної військової адміністрації Вадим Філашкін в ефірі телемарафону

Як зазначає Філашкін, загалом в галузі продовжують працювати 20 тис людей. За останній час до видобутку вугілля були працевлаштовані 1300 людей.

Середня заробітна плата шахтарів у Донецькій області становить від 25, до 70 тис гривень.

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Нині всі Українські ТЕС працюють на вугіллі, тому його видобуток залишається пріоритетною справою. Шахти у області постійно обстрілюють.

Так, 7 січня у Донецькій області обстріляли шахти, в результаті чого було знеструмлено дві з них, в яких перебували 18 працівників.

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5 січня у Донецькій області в результаті обстрілу було знеструмлено шахту. 17 працівників шахти провели під землею 16 годин.