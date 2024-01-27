На Донеччині продовжують працювати 20 тисяч шахтарів - ОВА
Попри військові дії та постійну небезпеку, на Донеччині продовжують працювати близько 20 тис шахтарів
Про це повідомив очільник Донецької Обласної військової адміністрації Вадим Філашкін в ефірі телемарафону
Як зазначає Філашкін, загалом в галузі продовжують працювати 20 тис людей. За останній час до видобутку вугілля були працевлаштовані 1300 людей.
Середня заробітна плата шахтарів у Донецькій області становить від 25, до 70 тис гривень.
Нині всі Українські ТЕС працюють на вугіллі, тому його видобуток залишається пріоритетною справою. Шахти у області постійно обстрілюють.
Так, 7 січня у Донецькій області обстріляли шахти, в результаті чого було знеструмлено дві з них, в яких перебували 18 працівників.
Нагадаємо:
5 січня у Донецькій області в результаті обстрілу було знеструмлено шахту. 17 працівників шахти провели під землею 16 годин.