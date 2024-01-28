Китай приостанавливает кредитование акций с ограниченным доступом в рамках стабилизации

Getty Images

China Securities Regulatory Commission, которая регулирует ценные бумаги, с 29 января планирует прекратить кредитование акций с ограниченным доступом.

Об этом сообщает Reuters.

Ценные бумаги с ограниченным доступом не торгуются как обычные акции, зато выполняют роль "компенсации" для владельцев или стратегических работников предприятия, которым начисляются эти акции, и закрепляются за ними.

Китай решил, что полностью приостановит кредитование акций с ограниченным доступом с понедельника 29 января, в рамках последней попытки политиков стабилизировать фондовые рынки страны после недавнего резкого падения.

Реклама:

Китайская комиссия по регулированию рынка ценных бумаг также заявила, что с 18 марта ограничит эффективность кредитования некоторых ценных бумаг на рынке рефинансирования ценных бумаг.

Шанхайская и Шэньчжэньская фондовые биржи заявили, что приостановят кредитование ценными бумагами стратегических инвесторов начиная с 29 января.

Напомним:

Реклама:

23 января сообщалось, что власти Китая рассматривают пакет мер для стабилизации падающего фондового рынка после того, как предыдущие попытки восстановить доверие инвесторов не увенчались успехом и побудили премьер-министра Ли Цяна призвать к "силовым" шагам.

Китайские акции, котирующиеся на Гонконгской бирже, подешевели до самого низкого уровня почти за 19 лет - пессимизм инвесторов в отношении Китая усилило отсутствие новых экономических стимулов и мер поддержки рынка.