Китайські акції на біржі Гонконгу подешевшали до мінімуму з 2005 року

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Китайські акції, що котируються на Гонконзькій біржі, подешевшали до найнижчого рівня майже за 19 років - песимізм інвесторів щодо Китаю посилила відсутність нових економічних стимулів і заходів підтримки ринку.

Про це пише Bloomberg.

На ранок 22 січня індекс Hang Seng China Enterprises впав на 2,96% і становив 4975,3 пункти: це найнижчий рівень з липня 2005 року.

Це падіння зробило HSCE одним із найгірших ключових індексів в Азії, зазначає Bloomberg. Найбільше падіння переживають китайські технологічні гіганти, зокрема Meituan (-5,5%) і Tencent Holdings (-3,46%). Індекс материкового Китаю CSI 300 впав на 1,56% - до 3218,9 пункта.

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Падіння китайського ринку акцій продовжилося після того, як комерційні кредитори в країні зберегли ставки за кредитами без змін, пояснює агентство. Цей крок послідував за рішенням Народного банку Китаю зберегти базові ставки на колишньому рівні: за кредитами першокласним позичальникам на рік - 3,45%, на п'ять років - 4,2%.

Таке рішення може розчарувати інвесторів, які сподівалися на більш агресивні стимули, зазначає Bloomberg.

Нинішнє падіння на китайському ринку може бути пов'язане з відсутністю каталізаторів найближчим часом і відтоком інвестицій у більш привабливі альтернативи в регіоні, заявив аналітик Bloomberg Intelligence Марвін Чен.

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За його словами, глобальні ринки зростають у секторі мікросхем, і в цій сфері Китай і решта світу можуть іти різними шляхами через геополітичну напруженість.

Початок 2024 року став для китайських цінних паперів найгіршим за останні п'ять років, підкреслює Bloomberg. За два тижні інвестори продали китайські акції на 1,1 млрд дол.

Економічна правда