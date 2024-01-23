Китай готує пакет порятунку фондового ринку на 278 мільярдів доларів – Bloomberg

getty images

Влада Китаю розглядє пакет заходів для стабілізації падаючого фондового ринку після того, як попередні спроби відновити довіру інвесторів не увінчалися успіхом і спонукали прем'єр-міністра Лі Цяна закликати до "силових" кроків.

Про це пише Bloomberg із посиланням на ознайомлені джерела.

За даними агентства, посадовці намагаються мобілізувати близько 2 трильйонів юанів (278 мільярдів доларів), в основному з офшорних рахунків китайських держкомпаній, як частину стабілізаційного фонду для купівлі акцій через Гонконзьку біржу.

Також китайська влада виділила щонайменше 300 млрд юанів з місцевих фондів для інвестування в офшорні акції державну компанію China Securities Finance або суверенний фонд Central Huijin Investment.

Реклама:

За словами джерел видання, китайські посадовці розглядають інші варіанти, про них можуть оголосити цього тижня.

"Обговорення пакету заходів підкреслюють підвищене відчуття терміновості серед китайської влади, яка прагне зупинити розпродаж, що призвів до падіння базового індексу CSI 300 до п'ятирічного мінімуму цього тижня. Заспокоєння інвесторів, багато з яких постраждали від затяжного спаду на ринку нерухомості, також розглядається як ключ до підтримки соціальної стабільності", - пише агентство.

Створення стабілізаційного фонду за підтримки держави обговорюється щонайменше з жовтня, хоча деякі інвестори висловлюють сумніви щодо його ефективності, оскільки попередні зусилля Пекіна з порятунку економіки не завжди спрацьовували.

Реклама:

Криза нерухомості в Китаї, пригнічені споживчі настрої, різке скорочення іноземних інвестицій та зниження довіри серед місцевого бізнесу після багатьох років нестабільної політики чинять тиск як на економіку, так і на ринки.

"Потенційний пакет підтримки має зупинити падіння в короткостроковій перспективі і стабілізувати ринки до Нового року за місячним календарем (10 лютого), але сама по собі державна купівля історично мала обмежений успіх у зміні ринкових настроїв, якщо не супроводжувалася подальшими заходами", - сказав аналітик стратег Bloomberg Intelligence Марвін Чен.

Нагадаємо:

Китайські акції, що котируються на Гонконзькій біржі, подешевшали до найнижчого рівня майже за 19 років - песимізм інвесторів щодо Китаю посилила відсутність нових економічних стимулів і заходів підтримки ринку.

Економічна правда