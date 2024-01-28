Белый дом планирует выделить миллиарды долларов на производство чипов в США - WSJ

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США планирует выделить миллиардные субсидии компаниям-производителя полупроводников, для строительства заводов в стране.

Об этом сообщает Wall Street Journal.

Как отмечается, субсидии должны получить такие гиганты рынка как Intel и Taiwan Semiconductor Manufacturing Co (TSMC).

Intel имеют проекты строительства на 43,5 млрд долл, тогда как TSMC имеют проект по строительству двух заводов на 40 млрд долл.

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При этом, другие высокотехнологичные компании также будут иметь право на получение финансирования. Среди претендентов есть: Micron Technology, Texas Instruments, GlobalFoundries, - говорится в сообщении WSJ.

Как отмечается, объявления этих компаний являются предварительными, после чего будет проведена комплексная проверка, а затем заключены окончательные соглашения. Средства будут выделяться поэтапно по мере реализации проектов.

Закон о микросхемах, которым регулируется выделение средств по субсидиям предусматривает 39 млрд долл на производственные гранты, которые будут покрывать до 15% общей стоимости каждого проекта (до 3 млрд долл на фабрику), а также займы, кредитные гарантии и налоговые льготы.

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Напомним:

Ожидается, что мировой рынок полупроводников вырастет на 13,1% в 2024 году до рекордных $588,36 млрд после падения 2023 года, благодаря растущему спросу на микросхемы.

В ноябре 2023 года корпорация Intel отложила запланированные инвестиции во Вьетнам, которые могли бы почти удвоить деятельность производителя микросхем в этой стране.