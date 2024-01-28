Белый дом планирует выделить миллиарды долларов на производство чипов в США - WSJ
США планирует выделить миллиардные субсидии компаниям-производителя полупроводников, для строительства заводов в стране.
Об этом сообщает Wall Street Journal.
Как отмечается, субсидии должны получить такие гиганты рынка как Intel и Taiwan Semiconductor Manufacturing Co (TSMC).
Intel имеют проекты строительства на 43,5 млрд долл, тогда как TSMC имеют проект по строительству двух заводов на 40 млрд долл.
При этом, другие высокотехнологичные компании также будут иметь право на получение финансирования. Среди претендентов есть: Micron Technology, Texas Instruments, GlobalFoundries, - говорится в сообщении WSJ.
Как отмечается, объявления этих компаний являются предварительными, после чего будет проведена комплексная проверка, а затем заключены окончательные соглашения. Средства будут выделяться поэтапно по мере реализации проектов.
Закон о микросхемах, которым регулируется выделение средств по субсидиям предусматривает 39 млрд долл на производственные гранты, которые будут покрывать до 15% общей стоимости каждого проекта (до 3 млрд долл на фабрику), а также займы, кредитные гарантии и налоговые льготы.
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Напомним:
Ожидается, что мировой рынок полупроводников вырастет на 13,1% в 2024 году до рекордных $588,36 млрд после падения 2023 года, благодаря растущему спросу на микросхемы.
В ноябре 2023 года корпорация Intel отложила запланированные инвестиции во Вьетнам, которые могли бы почти удвоить деятельность производителя микросхем в этой стране.