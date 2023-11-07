Intel відклала заплановане розширення виробництва чипів у В'єтнамі – ЗМІ

reuters

Корпорація Intel відклала заплановані інвестиції у В'єтнам, які могли б майже подвоїти діяльність виробника мікросхем у цій країні.

Про це пише Reuters із посиланням на джерело.

Зазначається, що така інформація стала ударом по зростаючим амбіціям В'єтнаму в галузі виробництва мікросхем.

У В'єтнамі знаходиться найбільший у світі завод Intel зі складання, пакування та тестування мікросхем, і компанія робить ставку на подальше розширення виробництва, особливо після того, як президент США Джо Байден під час візиту до В'єтнаму у вересні оголосив про угоди на підтримку в'єтнамської індустрії мікросхем.

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"В'єтнам прагне позиціонувати себе як альтернативу Китаю та Тайваню на тлі політичних ризиків та торговельної напруженості зі Сполученими Штатами.

Але незабаром після візиту Байдена американські чиновники повідомили обраній групі американських бізнесменів та експертів, що Intel відклала план розширення", - розповів Reuters один з учасників зустрічі.

Джерело, яке відмовилося назвати своє ім'я, оскільки інформація є конфіденційною, повідомило, що Intel прийняла це рішення приблизно в липні.

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За словами співрозмовника, компанія не повідомила, чому вона скасувала розширення, але друге джерело, яке було присутнє на двох окремих зустрічах за останні тижні між американськими компаніями та вищими посадовими особами В'єтнаму, повідомило, що Intel висловила занепокоєння щодо стабільності поставок електроенергії та надмірної бюрократії.

Відповідаючи на запитання про план розширення, Intel відмовився від коментарів, але повідомив Reuters: "В'єтнам і надалі залишатиметься важливою частиною наших глобальних виробничих операцій, оскільки попит на напівпровідники зростає".

Посольство США в Ханої відмовилося від коментарів. Уряд В'єтнаму не відповів на запити про коментарі.

Рішення Intel ухвалила після того, як у червні компанія оголосила про великі інвестиції в Європу, а у тому ж місяці В'єтнам зазнав дефіциту електроенергії, що змусило багатьох виробників тимчасово призупинити виробництво.

Intel також розширює свої інвестиції в упаковку мікросхем в Малайзії, одному з головних конкурентів В'єтнаму в Південно-Східній Азії.

Економічна правда