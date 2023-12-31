Світовий ринок напівпровідників зросте до рекордних 588 мільярдів доларів у 2024 році

Очікується, що світовий ринок напівпровідників зросте на 13,1% у 2024 році до рекордних $588,36 млрд після падіння цього року, завдяки зростаючому попиту на мікросхеми.

Про це повідомляє Kyodo News.

Як зазначається, якщо прогноз справдиться, то у 2022 році обсяг ринку в грошовому еквіваленті перевищить попередній рекорд у 574,08 мільярда доларів США. У 2023 році очікується скорочення ринку на 9,4% до $520,13 млрд через слабший попит на чіпи пам'яті.

Оптимістичний прогноз пов'язаний з тим, що в галузі почали з'являтися ознаки відновлення попиту завдяки широкому використанню генеративного ШІ.

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Американський гігант з виробництва мікросхем Intel Corp. заявив у жовтні, що, ймовірно, повідомить про своє перше за два роки зростання доходів до кінця року. Фірми-конкуренти Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. і Samsung Electronics Co. також прогнозують кращі прибутки в цей період.

У регіональному розрізі найбільше зростання у 2024 році очікується в Північній та Південній Америці, де прогнозується збільшення на 22,3%. Ринок Азійсько-Тихоокеанського регіону, де багато компаній мають свої виробничі майданчики для смартфонів і ПК, за прогнозами, зросте на 12,0 відсотків. Японський оцінюють всього у 4,4%.

Нагадаємо:

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Напівпровідникові гіганти - TSMC, Samsung та Intel - прагнуть створити так звані 2-нанометрові процесорні чипи, які стануть основою наступного покоління смартфонів, центрів обробки даних і штучного інтелекту.

Корпорація Intel у листопаді відклала заплановані інвестиції у В'єтнам, які могли б майже подвоїти діяльність виробника мікросхем у цій країні.