Россия уменьшила экспорт нефти, как она обещала ОПЕК+

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Россия выполнила свои обязательства по сокращению поставок нефти за границу

Об этом сообщает Bloomberg.

Москва, в координации с Организацией стран-экспортеров нефти (ОПЕК+) и ее союзниками, пообещала углубить сокращение экспорта нефти до 500 тыс баррелей в сутки в текущем квартале по сравнению со средним показателем в мае-июне. Это включает ограничение ежедневного экспорта сырой нефти на 300 тыс баррелей и нефтепродуктов на 200 тыс баррелей.

Уменьшением экспорта нефти ОПЕК стремится повысить цены.

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Напомним:

Добыча нефти в странах, не входящих в ОПЕК+, в частности в США, может вырасти быстрее, чем мировой спрос, что приведет к снижению цен на нефть в 2024 году.

В декабре 2023 года Ангола вышла из ОПЕК после инициативы России по сокращению добычи нефти.

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