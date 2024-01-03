Глобальний надлишок нафти загрожує зниженням цін у 2024 році

Видобуток нафти в країнах, що не входять до ОПЕК+, зокрема в США, може зрости швидше, ніж світовий попит, що призведе до зниження цін на нафту у 2024 році.

Про це пише Bloomberg.

Зазначається, що у відповідь цю тенденцію члени ОПЕК+ обіцяють ще більше скоротити видобуток, проте трейдери скептично ставляться до того, що цих заходів буде достатньо, щоб повністю ліквідувати надлишок.

Така комбінація вже призвела до першого річного падіння цін на нафту з 2020 року, перекресливши сподівання на зростання цін внаслідок відновлення після пандемії.

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Крім того, ситуація ускладнюється тим, що спекулянти посилили свій контроль над ринком, підживлюючи цінові коливання, які іноді не пов'язані з фундаментальними факторами.

Багато індикаторів свідчать про слабкість нафтового ринку. Крива ф'ючерсів на нафту Brent була в ведмежій структурі контанго більшу частину грудня, що означає, що найближчі барелі торгувалися дешевше, ніж більш пізні. Спекулянти також були дуже песимістичними щодо нафти в 2023 році. Чисті довгі позиції некомерційних гравців за основними нафтовими контрактами були найнижчими за всю історію спостережень.

Згідно з індексами Bloomberg, прибутковість сировинних хедж-фондів минулого року впала до найнижчого рівня з 2019 року, а ціни на сировину знизилися вперше за п'ять років. Зокрема, однойменний хедж-фонд нафтотрейдера П'єра Андурана зазнав найбільших втрат в історії.

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Додається, що згідно з останнім прогнозом Міжнародного енергетичного агентства, зростання світового споживання має сповільнитися через послаблення економічної активності. За прогнозами агентства, цього року попит зросте на 1,1 млн барелів на добу.

Нагадаємо:

Наприкінці 2023 року ціни на нафтові ф'ючерси еталонних марок Brent та WTI впали на 10%, опустившись до мінімуму з 2020 року.