Россия импортирует станки из Тайваня для ВПК, несмотря на западные санкции

Российская военная промышленность продолжает получать современные станки из Тайваня, несмотря на введенные санкции.

Об этом идет речь в совместном расследовании The Insider и the Reporter.

Россия все еще получает современные станки для металлообработки из Тайваня, который присоединился к санкциям против России.

Как отмечается, несмотря на прямой запрет на экспорт такой продукции, Россия может закупать продукцию через третьи страны. В основном параллельный импорт происходит через Турцию, или Китай.

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С марта по сентябрь 2023 года Россия импортировала не менее 193 обрабатывающие центры тайваньского производства общей стоимостью почти 29 млн долл - говорится в расследовании.

Параллельный импорт приносит сверхвысокие доходы как посредникам, так и компаниям производителям.

Например станок стоимостью у посредников в третьих странах от 60 до 180 тысяч долларов продали российскому производителю крылатых ракет и космической техники Корпорация "Комета" в Москве уже за 1 млн долларов.

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Напомним:

Китайские военные, государственные научно-исследовательские институты искусственного интеллекта и университеты за последний год закупили небольшие партии полупроводников Nvidia A100 и H100, запрещенных США к экспорту в Китай.

20 января сообщили, что в Лос-Анджелесе арестовали бизнесмена Илью Кана, которого обвиняют в передаче полупроводников подсанкционным компаниям, связанным с российскими спецслужбами и военными.