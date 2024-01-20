У США заарештували бізнесмена який експортував мікросхеми до РФ

В Лос-Анджелесі заарештували бізнесмена Іллю Кана, якого звинувачують у передачі напівпровідників підсанкційним компаніям, що повʼязані з російськими спецслужбами та військовими.

Про це повідомив Мінʼюст США.

Як зазначається, Ілля Кан є власником компаній Senesys Incorporated, що базується в Каліфорнії, і Sensor Design Association, яка має контактну адресу в Брукліні.

Кан керував цими двома компаніями, які нібито займалися "розробкою програмного забезпечення для забезпечення безпеки" і тестуванням кремнієвих пластин для військової авіоніки і космічних користувачів.

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Через них він брав участь у багаторічній змові з метою придбання та експорту чутливої і складної електроніки зі Сполучених Штатів до російського підприємства Акціонерне товариство "Науково-дослідний і конструкторський центр "Elvees", що перебуває під санкціями.

Як стверджується, Кан також організував реекспорт тайванських мікросхем до Росії.

Компанія Elvees продовжувала отримувати напівпровідники, вироблені на Тайвані, після вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року. Зокрема, після того, як тайванська компанія, яка виробляла напівпровідники, розроблені Elvees, відмовилася відправляти ці напівпровідники до Росії, Кан організував відправлення напівпровідників до США, а потім реекспорт їх до Росії.

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У разі визнання провини, Кану загрожує до 20 років позбавлення волі.

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Нагадаємо:

Китайські військові, державні науково-дослідні інститути штучного інтелекту і університети за останній рік закупили невеликі партії напівпровідників Nvidia A100 та H100, заборонених США до експорту в Китай.