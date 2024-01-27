В Донецкой области продолжают работать 20 тысяч шахтеров - ОВА

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Несмотря на военные действия и постоянную опасность, в Донецкой области продолжают работать около 20 тыс шахтеров

Об этом сообщил глава Донецкой Областной военной администрации Вадим Филашкин в эфире телемарафона

Как отмечает Филашкин, в целом в отрасли продолжают работать 20 тыс человек. За последнее время к добыче угля были трудоустроены 1300 человек.

Средняя заработная плата шахтеров в Донецкой области составляет от 25, до 70 тыс гривен.

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Сейчас все Украинские ТЭС работают на угле, поэтому его добыча остается приоритетным делом. Шахты в области постоянно обстреливают.

Так, 7 января в Донецкой области обстреляли шахты, в результате чего были обесточены две из них, в которых находились 18 работников.

Напомним:

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5 января в Донецкой области в результате обстрела была обесточена шахта. 17 работников шахты провели под землей 16 часов.