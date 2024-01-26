Приватизация двух госбанков: НБУ еще не получал документов от потенциальных инвесторов

Национальный банк Украины не получал пакеты документов от потенциальных покупателей государственных "Сенс Банка" и "Укргазбанка".

Об этом пресс-служба Нацбанка сообщила в ответ на запрос ЭП.

"После приобретения государством Украина в лице Министерства финансов 100% акций в уставном капитале АО "СЕНС БАНК" в июле 2023 года в НБУ не поступали пакеты документов о намерениях потенциальных инвесторов приобрести существенное участие в этом банке", - сообщили в Нацбанке.

Там также добавили, что не получали документов от потенциальных инвесторов, которые намерены приобрести "Укргазбанк".

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В то же время, по данным собеседников ЭП на банковском рынке, приватизацией "Укргазбанка" и "Сенс Банка" действительно заинтересовались крупные иностранные банковские группы. И хотя это намерение остается неформализованным, однако Министерство финансов уже начало подготовку этих банков к потенциальной приватизации. В частности, там уже начали искать инвестиционных советников, которые необходимы для продажи банков.

Накануне заместитель министра финансов Украины Юрий Драганчук сообщил, что правительство начало подготовку к продаже двух госбанков - "Сенс Банка" и "Укргазбанка". По его словам, в Минфине получили "сигналы от иностранных инвесторов".

"Больше скажу, эти потенциальные инвесторы нас подгоняют... Параллельно эти банки готовятся внутри и я достаточно позитивно настроен и хочется в этом году продать эти два банка", - сообщил Драганчук.

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Напоминаем:

Украина стала владельцем 100% акций "Сенс Банка" (бывший "Альфа Банк Украина") 21 июля 2023 года. Правительство приняло решение приобрести в полном объеме акции "Сенс Банка" у Фонда гарантирования вкладов физических лиц за 1 гривну.

Владельцами прямого существенного участия в банке были ABH Ukraine Limited (Кипр) и ABH Holdings S.A. (Люксембург), владельцами опосредованного существенного участия - гражданин РФ и Израиля Михаил Фридман, гражданин РФ и Латвии Петр Авен, гражданин РФ Андрей Косогов.

5 января 2024 года стало известно, что компания ABH Holdings S.A., которая была номинальным владельцем "Сенс Банка", подала иск к Украине и требует компенсацию за принудительную национализацию финучреждения в размере 1 миллиард долларов.

Украина стала владельцем 94,94% акций Укргазбанка в 2009 году, после Мирового финансового кризиса. Среди экс-владельцев банка был действующий член Совета НБУ Василий Горбаль.

В первые 2 года, с тех пор как банк был в собственности государства, правительство внесло в его капитал дополнительные 7,4 млрд грн. К 2020 году сумма докапитализации Укргазбанка достигла 13,1 млрд грн.

В январе 2021 года правительство заключило соглашение с Международной финансовой корпорацией (IFC) о привлечении 30 млн евро в капитал Укргазбанка с условием, что впоследствии этот кредит может быть конвертирован в 20% акций банка. Это условие так и не было выполнено.