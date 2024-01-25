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Путин дал "зеленый свет" для приобретения угольных активов Ахметова

Четверг, 25 января 2024, 21:28 - Игорь Пилипив
Рінат Ахметов
Рінат Ахметов
THOMAS KOEHLER/PHOTOTHEK VIA GETTY IMAGES

Российская компания "Лучшее решение" получила разрешение от президента РФ Владимира Путина на приобретение 100% акций бывших угольных активов миллиардера Рината Ахметова. 

Об этом сообщает Радио Свобода.

Отмечается, что к активам, Ахметова которые разрешил приобрести президент РФ, относятся акционерные общества "Донской антрацит" и "Шахтоуправление "Обуховская"

"В официальном документе за подписью Путина говорится о том, что распоряжение президента дают в соответствии с его же указом от августа 2022 года о "применении специальных экономических мер в финансовой и топливно-энергетической сферах в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций", – говорится в сообщении. 

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Издание со ссылкой на российский "Коммерсантъ" пишет, что Ахметов приобрел обе компании в 2012 году. В мае прошлого года, после широкомасштабного российского вторжения в Украину, они якобы за долги перешли к одной из структур Сбербанка.

Кроме того, по данным ЕГРЮЛ, в 2021 году АО "Шахтоуправление "Обуховская"" получило выручку эквивалентную 13 миллиардам рублей и чистую прибыль в размере 2 миллиардов.

Добавляется, что об акционерном обществе "Лучшее решение" пока мало известно. По данным СМИ, оно было зарегистрировано в Москве 1 ноября 2022 года, гендиректором значится Максим Алимов, уставный капитал компании - 4 миллиона рублей.

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Напомним: 

Энергетическая компания ДТЭК богатейшего украинца Рината Ахматова передала дочерней компании обязательства по кредиту в размере около 400 миллионов долларов от российского Сбербанка.

Ленинский районный суд Курска конфисковал кондитерское предприятие АО "Конти-Рус".

Экономическая правда.

РФ шахты Ахметов
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