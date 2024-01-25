ООН подтвердила открытие счета в российском банке

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Организация Объединенных Наций подтвердила, что открыла счет в российском банке, поскольку западные санкции затруднили использование обычных платежных каналов.

Об этом сообщает Reuters.

Счет был открыт еще в 2022 году и на данный момент используется для получения обязательных и добровольных взносов в эту международную организацию, сообщил представитель ООН. В частности, таким образом организация получает членские взносы от трех российских банков в программу климатического финансирования ООН.

"Секретариат ООН открыл российский банковский счет, что соответствует нашей политике помощи всем государствам-членам в уплате оценочных взносов, без чего они теряют право голоса", - сказал представитель ООН.

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"Открытие счета было необходимым, поскольку другие обычные каналы оплаты имели проблемы, связанные с санкциями", - добавили в ООН.

При этом, как отмечает Reuters, речь идет о том, что ООН открыла возможность осуществлять платежи российским банкам, которые находятся под санкциями.

В частности, о том, что ООН открыла счет в неподсанкционном российском банке и впервые начала принимать платежи в рублях, сообщил Совкомбанк.

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Совкомбанк является участником программы ООН с 2019 года. Под санкции США, Великобритании и ЕС банк попал в 2022 году.

Теперь же Совкомбанк обратился в OFAC за лицензией для проведения платежей в долларах в адрес ООН в рамках финансовой инициативы по окружающей среде (UNEP FI).

В целом, ООН уже получила 114 тыс долларов в виде членских взносов от трех российских банков, которые являются членами Финансовой инициативы UNEP FI.

Однако известно, что к программе ООН и принципам ответственного банкинга UNEP FI присоединилось около десятка российских банков. В частности, это Газпромбанк, Московский кредитный банк (МКБ), Центр-инвест, Хоум Кредит энд Финанс Банк.

Напоминаем:

В сентябре 2023 года стало известно, что ООН ведет тайные переговоры с РФ об отмене всех основных санкций в обмен на зерновую сделку.

Об этом сообщило издание Bild, которое получило в свое распоряжение секретное письмо генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша к российскому министру иностранных дел Сергею Лаврову, датированное 28 августа.

По информации Bild, инициатива ООН не удалась исключительно потому, что в Кремле решили, что предложения являются "слишком хорошими, чтобы быть правдой" и усомнились в "технической осуществимости" объявленных послаблений.