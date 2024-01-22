ООН открыла счет в российском банке и впервые начала принимать платежи в рублях - Reuters

Организация объединенных наций открыла счет в неподсанкционном российском банке и впервые начала принимать платежи в рублях.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на информацию российского Совкомбанка.

"Совкомбанк, обратившийся в OFAC за лицензией для проведения платежей в долларах в адрес ООН в рамках финансовой инициативы по окружающей среде (UNEP FI), сообщил, что ООН открыла счет в неподсанкционном российском банке и впервые начала принимать платежи в рублях", - говорится в сообщении.

На запрос Reuters пресс-служба ООН данную информацию пока не прокомментировала.

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Отмечается, что Совкомбанк обратился в OFAC с просьбой выдать лицензию для возобновления платежей и погашения задолженности по накопившимся с начала 2022 года членским взносам.

Лицензия OFAC пока не получена. И до получения лицензии, ООН, по просьбе Совкомбанка, открыла счет в одном из российских банков, название которого не раскрывается.

Банк рассчитывает, что американский регулятор выпустит общую лицензию, которая позволит всем российским участникам рынка проводить определённые виды платежей в адрес международных организаций.

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Кроме Совкомбанка, к программе ООН и принципам ответственного банкинга UNEP FI присоединилось менее десятка российских банков, в том числе Газпромбанк, Московский кредитный банк (МКБ), Центр-инвест , Хоум Кредит энд Финанс Банк.

Напоминаем:

Совкомбанк является участником программы ООН с 2019 года. Под санкции США, Великобритании и ЕС банк попал в 2022 году.