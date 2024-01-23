ЕС вряд ли конфискует активы российского Центробанка – Reuters

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Европейский Союз вряд ли конфискует активы российского центрального банка, замороженные в Европе, несмотря на планы G7 обсудить законность такого шага на встрече в феврале.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на высокопоставленных чиновников ЕС.

Агентство напоминает, что ЕС, США, Япония и Канада заморозили около 300 миллиардов долларов активов российского Центробанка в 2022 году, когда Россия начала полномасштабное вторжение в Украину.

Около 200 миллиардов долларов из этих средств хранятся в Европе, преимущественно в бельгийском клиринговом центре Euroclear.

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"Дискуссия происходит в то время, когда президент США Джо Байден сталкивается с оппозицией республиканцев относительно его запроса о выделении еще 61 миллиарда долларов на помощь Украине.

ЕС также пытается договориться о пакете помощи Украине на сумму 50 миллиардов евро на 4 года - до 2027 года - из-за оппозиции со стороны Венгрии", - говорится в сообщении.

"Конфискация российских активов и передача их Киеву ослабила бы давление на Запад по финансированию военных усилий Украины, но европейские чиновники отвергают эту идею как слишком рискованную с юридической точки зрения", - пишет Reuters.

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"Конфискации российских активов не будет. Между странами-членами ЕС нет согласия по этому поводу", - заявил один высокопоставленный чиновник, знакомый с переговорами по этому вопросу, на условиях анонимности.

В интервью Reuters министр иностранных дел Люксембурга Ксавье Беттель сказал, что он "очень осторожно" относится к конфискации активов.

"Представьте, если мы политически решим дать миллиарды Украине. А через полгода получим судебное решение о том, что мы не имеем права их давать. Кто тогда будет платить?", - сказал Беттель.

Европейские чиновники обеспокоены не только законностью такой беспрецедентной конфискации активов, но и потенциальными последствиями для евро - инвесторы могут забрать активы в евро, опасаясь, что однажды их деньги также могут быть конфискованы.

Кроме того, Кремль пообещал, что в ответ конфискует западные активы в России, которые, по некоторым данным, составляют 288 миллиардов долларов.

Министр финансов Бельгии Винсент ван Петегем, чья страна председательствует в ЕС на ротационной основе до июля, очень сдержанно высказался о возможности конфискации российских активов.

"Мы должны быть очень осторожными с этим предложением. Я думаю, что важно, чтобы то, что может появиться на столе, было юридически обоснованным, и мы должны избегать любого влияния на финансовую стабильность", - сказал он журналистам во вторник.

По словам чиновников, бельгийский клиринговый центр Euroclear имеет "значительные" активы в России, что в случае конфискации может создать риск для финансовой стабильности клирингового центра с серьезными последствиями.

"Euroclear управляет триллионами, и его банкротство стоило бы гораздо больше, чем бюджет ЕС. Мы должны сбалансировать риск и прибыль", - сказал один из чиновников.

Вместо того, чтобы конфисковывать российские активы, правительства ЕС, скорее всего, поддержат предложение Еврокомиссии от декабря о том, чтобы взять на себя только прибыль, полученную от активов, оставив основную сумму нетронутой.

Напомним:

Ранее сообщалось, что конфискация замороженных российских активов потребует коллективного решения всех стран, где есть такие активы, и потребует времени.

Россия разрабатывает судебный иск, чтобы сорвать любые попытки США или ЕС конфисковать часть замороженных активов Центробанка на 300 млрд долларов в пользу Украины.

Российские пропагандистские СМИ сделали подсчеты, согласно которым западные компании могут потерять 288 миллиардов долларов в качестве ответа на конфискацию российских активов.

Экономическая правда