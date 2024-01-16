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Конфіскація заморожених активів РФ: у Байдена кажуть, що це потребуватиме часу

Вівторок, 16 січня 2024, 09:00 - Олексій Павлиш
 
getty images

Конфіскація заморожених російських активів вимагатиме колективного рішення всіх країн, де є такі активи, та потребуватиме часу.

Про це заявила спецпредставниця США з питань економічного відновлення України Пенні Пріцкер під час виступу на Всесвітньому економічному форумі у Давосі, пише "Укрінформ".

"Я думаю, якщо рішення буде прийняте, це буде колективне рішення", - сказала Пріцкер.

За її словами, питання конфіскації активів вирішуватимуть всі країни, де перебувають російські кошти, і це також потребує юридичного підґрунтя.

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"Але, на мою думку, вважати, що це стане панацеєю або відбудеться дуже швидко, неправильно", - підкреслила вона.

Нагадаємо:

Адміністрація президента Джо Байдена підтримує законопроєкт, що дозволить їй арештувати частину з 300 мільярдів доларів заморожених російських активів, щоб надати їх Україні.

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Росія розробляє судовий позов, щоб зірвати будь-які спроби США або ЄС конфіскувати частину заморожених активів Центробанку на 300 млрд доларів на користь України.

Економічна правда

США Україна Росія фінанси санкції
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