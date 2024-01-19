Обсяг іпотек "єОселя" в 2023 році майже наздогнав показники рекордного 2021 року

Портфель кредитів за програмою доступної іпотеки "єОселя" за підсумками 2023 року сягнув 8,85 мільярда гривень, що лише на 560 млн гривень менше, ніж сума іпотек у довоєнному 2021 році.

Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.

"Обсяг кредитного портфелю програми лише на 0,06 мільярдів менше, ніж сума виданих українськими банками іпотек у довоєнному 2021-му році, який став рекордно успішним", - йдеться в повідомленні.

Загалом від початку роботи програми "єОселя" обсяг виданих кредитів вже перевищив 10 мільярдів гривень. Завдяки цьому майже 6,7 тисяч українських родин змогли придбати власне житло у всіх регіонах країни, крім тимчасово окупованих або тих, де ведуться активні бойові дії.

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Лідерами за темпами видачі іпотек є Київ та Київська область. Також популярністю серед громадян користуються Рівненська, Львівська, Вінницька та Волинська області.

Крім цього, попри близькість до фронту, 59 українців взяли кредит на купівлю свого житла на Харківщині та 13 на Запоріжжі.

У Мінекономіки нагадали, що 26 січня наберуть чинності зміни, що передбачають суттєве розширення умов "єОселі". Зокрема доступними для придбання в іпотеку стають приватні будинки, дуплекси і таунхауси.

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Також буде збільшено можливість вибору житла для ветеранів та учасників бойових дій. Вони зможуть придбати квартиру під 7% річних в будинку, якому не більше 10 років для Києва та обласних центрів, або без обмежень по терміну введення в експлуатацію для інших населених пунктів.

"Це принципово важливі зміни, що мають дати новий поштовх для попиту на єОселю", - зазначила перший віце-премʼєр – міністр економіки України Юлія Свириденко.

Також у Мінекономіки анонсували інтеграцію програми з єВідновленням, коли після набуття чинності змін у відповідний закон, громадяни зможуть використовувати житловий сертифікат як частину першого внеску за іпотекою.

Нагадуємо:

Міністерство економіки обговорило з Європейською економічною комісією ООН можливу співпрацю у забезпеченні українців доступною іпотекою за програмою "єОселя".