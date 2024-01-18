Мінекономіки хоче залучити ООН до забезпечення українців іпотеками "єОселя"

Міністерство економіки обговорило з Європейською економічною комісією ООН можливу співпрацю у забезпеченні українців доступною іпотекою за програмою "єОселя".

Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.

Заступники міністра економіки Олексій Соболев та Тарас Качка провели зустріч з виконавчою секретаркою Європейської економічної комісії (ЄЕК) ООН Тетяною Мовчан.

Сторони обговорили можливу співпрацю у забезпеченні українців доступною іпотекою, можливі спільні кроки для підтримки зусиль Уряду із зеленого переходу й потенційну допомогу ЄЕК з підготовки проектів для залучення інвестицій.

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"Зараз зусилля Міністерства економіки спрямовані на реалізацію програми єОселя… єОселя не тільки дозволяє українцям купувати власне житло і стимулює будівельну галузь, яка в свою чергу буде створювати нові робочі місця, виробничі ланцюжки та забезпечувати сплату податків.

В першу чергу єОселя може мотивувати українців повертатися додому. Адже маючи куди повернутися, вони будуть більш охоче ухвалювати рішення про те, що їхнє майбутнє – в Україні. Можлива участь ЄЕК ООН в реалізації цієї програми може сприяти цим зусиллям", - пояснив Соболев.

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Цьогоріч у програмі пільгової іпотеки "єОселя" планується розширити вибір житла і видати 12 тисяч кредитів.

За перший тиждень 2024 року майже 100 українських родин взяли кредити на придбання житла за програмою "єОселя". А з початку дії програми в жовтні 2022 року кредити отримали 6411 родин на загальну суму майже 10 млрд грн.