Конфискация замороженных активов РФ: у Байдена говорят, что это потребует времени
Конфискация замороженных российских активов потребует коллективного решения всех стран, где есть такие активы, и потребует времени.
Об этом заявила спецпредставитель США по вопросам экономического восстановления Украины Пенни Прицкер во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе, пишет "Укринформ".
"Я думаю, если решение будет принято, это будет коллективное решение", - сказала Прицкер.
По ее словам, вопрос конфискации активов будут решать все страны, где находятся российские средства, и это также требует юридической основы.
"Но, по моему мнению, считать, что это станет панацеей или произойдет очень быстро, неправильно", - подчеркнула она.
Напомним:
Администрация президента Джо Байдена поддерживает законопроект, который позволит ей арестовать часть из 300 миллиардов долларов замороженных российских активов, чтобы предоставить их Украине.
Россия разрабатывает судебный иск, чтобы сорвать любые попытки США или ЕС конфисковать часть замороженных активов Центробанка на 300 млрд долларов в пользу Украины.
Экономическая правда