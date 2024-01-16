Конфискация замороженных активов РФ: у Байдена говорят, что это потребует времени

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Конфискация замороженных российских активов потребует коллективного решения всех стран, где есть такие активы, и потребует времени.

Об этом заявила спецпредставитель США по вопросам экономического восстановления Украины Пенни Прицкер во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе, пишет "Укринформ".

"Я думаю, если решение будет принято, это будет коллективное решение", - сказала Прицкер.

По ее словам, вопрос конфискации активов будут решать все страны, где находятся российские средства, и это также требует юридической основы.

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"Но, по моему мнению, считать, что это станет панацеей или произойдет очень быстро, неправильно", - подчеркнула она.

Напомним:

Администрация президента Джо Байдена поддерживает законопроект, который позволит ей арестовать часть из 300 миллиардов долларов замороженных российских активов, чтобы предоставить их Украине.

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Россия разрабатывает судебный иск, чтобы сорвать любые попытки США или ЕС конфисковать часть замороженных активов Центробанка на 300 млрд долларов в пользу Украины.

Экономическая правда