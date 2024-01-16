Все разделы
Укр / Рус

Конфискация замороженных активов РФ: у Байдена говорят, что это потребует времени

Вторник, 16 января 2024, 09:00 - Алексей Павлыш
 
getty images

Конфискация замороженных российских активов потребует коллективного решения всех стран, где есть такие активы, и потребует времени.

Об этом заявила спецпредставитель США по вопросам экономического восстановления Украины Пенни Прицкер во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе, пишет "Укринформ".

"Я думаю, если решение будет принято, это будет коллективное решение", - сказала Прицкер.

По ее словам, вопрос конфискации активов будут решать все страны, где находятся российские средства, и это также требует юридической основы.

Реклама:

"Но, по моему мнению, считать, что это станет панацеей или произойдет очень быстро, неправильно", - подчеркнула она.

Напомним:

Администрация президента Джо Байдена поддерживает законопроект, который позволит ей арестовать часть из 300 миллиардов долларов замороженных российских активов, чтобы предоставить их Украине.

Реклама:

Россия разрабатывает судебный иск, чтобы сорвать любые попытки США или ЕС конфисковать часть замороженных активов Центробанка на 300 млрд долларов в пользу Украины.

Экономическая правда

США Украина Россия финансы санкции
Реклама:
Материалы по теме
Катар приостановил поставки газа через Красное море после авиаударов по хуситам 15 января 2024, 09:47
Йеменские хуситы убивают торговлю. Чем грозит конфликт в Красном море? 15 января 2024, 08:30
Alaska Airlines усиливает системы контроля качества самолетов после инцидента с Boeing 737-9 MAX 9 14 января 2024, 12:23
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте