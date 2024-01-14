OpenAI частково зняв заборону на використання ChatGPT у військових цілях

Getty Images

Компанія OpenAI "непомітно" переформулювала правила щодо заборони на використання своєї продукції у військових цілях, прибравши пункт "використання у військових цілях і для ведення воєнних дій".

Про це повідомляє The Intercept.

Як зазначається, до 10 січня сторінка "Політика використання" OpenAI, що відкривалася в новій вкладці, містила заборону на "діяльність, яка має високий ризик фізичної шкоди, включаючи, зокрема, "розробку зброї" і "військові дії". Ця чітко сформульована заборона на військове застосування, здавалося б, виключає будь-яке офіційне використання державним військовим відомством.

У новій політиці, зберігається заборона "використовувати наші послуги для заподіяння шкоди собі або іншим" і наводиться приклад "розробки або використання зброї", але зникла повна заборона на використання "у військових цілях і для ведення воєнних дій".

Реклама:

Огляд спеціальних ботів на базі ChatGPT, запропонований OpenAI, свідчить про те, що американські військові вже використовують цю технологію для прискорення документообігу.

Експерти, які проаналізували зміни в політиці компанії, заявили, що OpenAI, схоже, мовчки послаблює свою позицію проти ведення бізнесу з військовими.

Нагадаємо:

Реклама:

Раніше компанія OpenAI запустила інтернет-магазин, де люди можуть ділитися кастомізованими версіями популярного чат-бота ChatGPT.