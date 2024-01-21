Европа, похоже, приспособилась к жизни без российского газа

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Страны Европы в разгар проблем с перевозками на Ближнем Востоке, не почувствовали повышения цен на газ, что может говорить об успешности отказа от российского газа.

Об этом сообщает Bloomberg.

Хотя опасность перевозок через Красное море заставило перевозчиков пользоваться длинным путем доставки, это не увеличило цены на катарский газ для европейцев, а стоимость электроэнергии остается стабильной после кризиса.

Базовые европейские цены на электроэнергию сейчас торгуются ниже 30 евро за мегаватт-час, что составляет примерно десятую часть от пиковых уровней 2022 года.

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Как отмечается, это по меньшей мере сильный знак того, что худший кошмар, который привел к стремительному росту счетов за энергоносители и подтолкнул инфляцию к многолетним максимумам в 2022 году, остался в прошлом.

Европа ответственно подошла к подготовке и накопила рекордные объемы газа.

Кроме этого, европейцы активно пользовались возобновляемыми источниками энергии, что позволило диверсифицировать потребление и спокойно пройти кризис.

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Влияние также имели факторы не слишком морозной зимы, а также замедление экономического роста, что снизило потребности потребления газа в таких промышленных гигантах, как Германия.

Однако проблема нового подхода к энергетической политике, со сжиженным газом и альтернативными источниками, в меньшей прогнозируемости. Сейчас Европейцы будут больше зависеть от внешних факторов, таких как геополитическая реальность, которая будет влиять на поставки энергоносителей.

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Напомним:

Страны-члены Евросоюза, которые все еще потребляют газ из РФ, должны начать подготовку к остановке транзита российского газа через Украину, которая состоится в конце 2024 года, после завершения контракта.

Руководитель судоходного гиганта AP Møller-Maersk Винсент Клерк предупредил, что на восстановление важного торгового маршрута через Красное море могут уйти месяцы, что грозит экономическим и инфляционным ударом по мировой экономике, компаниям и потребителям.