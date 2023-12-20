Єврокомісар з енергетики попередила ЄС про завершення транзиту російського газу через Україну

Країни-члени Євросоюзу, які все ще споживають газ із РФ, мають почати підготовку до зупинки транзиту російського газу через Україну, яка відбудеться наприкінці 2024 року, після завершення контракту.

Про це попередила єврокомісар з енергетики Кадрі Сімсон під час пресконференції за підсумками Ради міністрів ЄС з енергетики, передає Укрінформ.

Вона наголосила, що зупинка транзиту відбудеться через рік.

"Я проінформувала міністрів та дала їм чітку картину щодо шляхів постачання газу в той момент, коли транзит російського газу через Україну завершиться. Це відбудеться точно через рік. Ми маємо бути готовими до цього та надаємо країнам-членам, які будуть вражені таким розвитком. Все ще є доволі тривалий час, щоб підготуватися до того, що трапиться", – сказала Сімсон.

Реклама:

Вона зауважила, що ЄС досяг певного прогресу у диверсифікації поставок та у відмові від російського імпорту.

Очікується, що загальний обсяг імпорту російського газу у 2023 році буде близько 40 млрд кубометрів, що близько навпіл складається зі скрапленого та трубопровідного газу. Це половина обсягу російського газу, який ЄС імпортував минулого року – 80 млрд кубометрів.

ЄС завершує поточний рік, вже другий поспіль після того, як Росія вдерлася до України, на позитивній ноті, навіть попри те, що перед країнами ЄС залишаються великі виклики.

Реклама:

Як завжди під час Ради ЄС у грудні, міністри переглянули стан енергетичної безпеки та дійшли висновку, що Європа добре готова до зими: рівень газу у сховищах є дуже високим для цієї пори року, а ціни на газ перебувають на найнижчому рівні з початку війни.

Водночас, за словами Сімсон, на ринку Європи склалася специфічна ситуація з імпортом російського скрапленого газу, яка несе певні загрози.

"Хоча поточна ринкова ситуація є дещо більш здоровою, нові геополітичні обставини несуть з собою численні ризики, тож ми маємо й надалі бути готовими до кризи та продовжити запобіжні заходи, які були представлені минулого року", – підкреслила Сімсон.

За її словами, Єврокомісія запропонувала продовжити дію трьох надзвичайних регуляторних правил, зокрема щодо солідарності між країнами-членами, щодо розвитку відновлюваних ресурсів та щодо механізму ринкового корегування.

"Ці заходи дозволили стримати високі ціни на газ в умовах вразливого ринку, і є прямий сенс зберегти їхню дію на наступний рік. Я рада, що міністри сьогодні ухвалили таке рішення", - наголосила Сімсон.

Вона зауважила, що Єврокомісія тримає "під дуже щільним контролем" специфічну ситуацію з імпортом російського скрапленого газу.

Зокрема, Рада міністрів, за технічними пропозиціями Єврокомісії, ухвалила регуляторний пакет, який дозволить кожній з країн-членів обмежувати імпорт трубопровідного та скрапленого газу з Росії для власних газових мереж, виходячи з існуючих оцінок щодо безпеки постачання.

Такий підхід надає країнам-членам шлях для пропорційного та цільового зменшення російського газового імпорту.

Нагадуємо:

Раніше міністр енергетики Герман Галущенко заявляв, що після завершення контракту на транзит газу з Росією Україна не вестиме перемовини про його продовження.