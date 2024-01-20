Россия становится крупнейшим поставщиком нефти в Китай, несмотря на западные санкции

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Китай увеличил поставки российской нефти, которая торгуется со скидкой, до рекордных 107 млн тонн в 2023 году, несмотря на западные санкции. Китай намерен наращивать импорт.

Об этом сообщает Reuters.

Как отмечается, в прошлом 2023 году Россия поставила в Китай рекордные 107,02 миллиона тонн сырой нефти, что эквивалентно 2,14 миллиона баррелей в сутки.

Эти показатели намного больше, чем у других крупных экспортеров нефти в Китай, таких как Саудовская Аравия и Ирак.

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Импорт из Саудовской Аравии, которая ранее была крупнейшим поставщиком Китая, упал на 1,8% до 85,96 млн тонн, из-за конкуренции с российской нефтью, которую продавали со скидкой.

Китайские нефтеперерабатывающие компании используют трейдеров-посредников для транспортировки и страхования российской нефти, чтобы избежать нарушения западных санкций.

Скидка, и возможность транспортировки нефти несмотря на санкции увеличили спрос на российскую нефть в таких странах как Китай и Индия. Это повысило цену на российскую нефть ВСТО, превысив установленный Группой семи ценовой лимит в 60 долларов за баррель.

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По данным торговых источников Reuters, поставки нефти ВСТО в декабре были оценены со скидкой примерно от 50% до 20% за баррель относительно эталонной цены ICE Brent, по сравнению со скидкой в размере 1 долл для грузов с поставкой в октябре и 8,50 долл для поставок в марте.

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Напомним:

Китай начал активнее покупать российскую нефть из-за споров с Ираном.

Ранее Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) ввело санкции против 19 танкеров, которые под флагами Либерии и Панамы занимались перевозкой российской нефти.