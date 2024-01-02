На Киевщине вернули свет всем потребителям

В Киевской области полностью восстановили электроснабжение после обстрелов утром 2 января.

Об этом сообщает пресс-служба ДТЭК.

"Энергетики ДТЭК вернули электроснабжение для 184 тысяч семей в Бучанском, Вышгородском и Фастовском районах Киевской области", - говорится в сообщении.

Ранее компания ДТЭК сообщила о возобновлении поставок электроэнергии всем жителям Киева.

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Напоминаем:

Утром сообщалось, что в Бучанском и Вышгородском районах Киевской области частично отсутствует электроэнергия в результате российской ракетной атаки 2 января.