На Киевщине вернули свет всем потребителям
Вторник, 2 января 2024, 19:32 -
В Киевской области полностью восстановили электроснабжение после обстрелов утром 2 января.
Об этом сообщает пресс-служба ДТЭК.
"Энергетики ДТЭК вернули электроснабжение для 184 тысяч семей в Бучанском, Вышгородском и Фастовском районах Киевской области", - говорится в сообщении.
Ранее компания ДТЭК сообщила о возобновлении поставок электроэнергии всем жителям Киева.
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Напоминаем:
Утром сообщалось, что в Бучанском и Вышгородском районах Киевской области частично отсутствует электроэнергия в результате российской ракетной атаки 2 января.
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