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У Києві повністю відновили електропостачання - ДТЕК

Вівторок, 2 січня 2024, 16:31 - Анастасія Жарикова
 
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Енергетики повністю відновили електропостачання в Києві після масованої російської атаки зранку 2 січня.

Про це повідомляє пресслужба ДТЕК.

"Київ повністю зі світлом після масштабної атаки ворога. Енергетики повернули електропостачання в Святошинський, Шевченківський, Подільський, Оболонський райони Києва", - зазначили в компанії.

У ДТЕК додали, що вдалося заживити близько 260 тис родин, які залишились без електропостачання через ранкові обстріли.

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Нагадуємо:

Станом на 14:30 було відновлено електропостачанням 250 тисячам споживачів електроенергії в столиці.

ДТЕК електроенергія Київ
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Економічна правда
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