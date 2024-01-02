У Києві повністю відновили електропостачання - ДТЕК
Вівторок, 2 січня 2024, 16:31 -
Енергетики повністю відновили електропостачання в Києві після масованої російської атаки зранку 2 січня.
Про це повідомляє пресслужба ДТЕК.
"Київ повністю зі світлом після масштабної атаки ворога. Енергетики повернули електропостачання в Святошинський, Шевченківський, Подільський, Оболонський райони Києва", - зазначили в компанії.
У ДТЕК додали, що вдалося заживити близько 260 тис родин, які залишились без електропостачання через ранкові обстріли.
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Нагадуємо:
Станом на 14:30 було відновлено електропостачанням 250 тисячам споживачів електроенергії в столиці.
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