У двох районах Київщини частково відсутнє електропостачання – ДТЕК

У Бучанському і Вишгородському районах Київської області частково відсутня електроенергія внаслідок російської ракетної атаки 2 січня.

Про це повідомили в ДТЕК.

"Київщина: через атаку російських окупантів частково відсутнє світло в Бучанському і Вишгородському районах", – йдеться в повідомленні.

У ДТЕК додають, що як тільки безпекова ситуація дозволить, енергетики почнуть відновлення електропостачання.

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Нагадаємо:

Внаслідок масованої ракетної атаки росіян 2 січня у Подільському районі Києва пошкоджено газову трубу.