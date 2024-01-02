У двох районах Київщини частково відсутнє електропостачання – ДТЕК
Вівторок, 2 січня 2024, 09:12 -
У Бучанському і Вишгородському районах Київської області частково відсутня електроенергія внаслідок російської ракетної атаки 2 січня.
Про це повідомили в ДТЕК.
"Київщина: через атаку російських окупантів частково відсутнє світло в Бучанському і Вишгородському районах", – йдеться в повідомленні.
У ДТЕК додають, що як тільки безпекова ситуація дозволить, енергетики почнуть відновлення електропостачання.
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Нагадаємо:
Внаслідок масованої ракетної атаки росіян 2 січня у Подільському районі Києва пошкоджено газову трубу.
Через російську ракетну атаку зранку 2 січня в частині будинків у Шевченківському, Святошинському, Голосіївському, Подільському та Оболонському районах Києва відсутнє світло.
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