ДТЭК восстановил электроснабжение 250 тысячам киевлян, еще один район запитывают

Электроснабжение 250 тысячам киевлян, которые остались без света из-за массированного ракетного обстрела врагом 2 января, восстановили.

Об этом сообщает пресс-служба ДТЭК.

"Энергетики ДТЭК восстановили электроснабжение 250 тысячам киевлян, которые остались без света из-за утреннего обстрела. Без питания остается часть жителей Куреневки", - говорится в сообщении.

В компании отмечают, что ориентировочно восстановить электроснабжение планируется в 17.00.

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Напоминаем:

По данным "Укрэнерго", в результате атаки 2 января без света из-за обстрелов остались более 250 тысяч потребителей.

Ранее сообщалось, что энергетики в Киеве запитали часть жителей 4 районов.

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