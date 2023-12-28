Ряд услуг сервисных центров МВД подорожают с 1 января

С 1 января 2024 года стоимость ряда сервисных услуг Министерства внутренних дел повысится.

Соответствующие изменения в Перечень платных услуг, предоставляемых подразделениями Министерства внутренних дел, Национальной полиции и Государственной миграционной службы, и размера платы за их предоставление" были внесены правительством 27 декабря, передает Интерфакс-Украина.

Так, с 1 января 2024 года повышается стоимость услуг территориальных органов по предоставлению сервисных услуг МВД, а именно:

выдача водительского удостоверения на право управления транспортными средствами повысилась с 26 до 230 грн;

прием теоретического экзамена - с 13 до 250 грн;

прием практического экзамена - с 13 до 420 грн;

регистрация, перерегистрация колесных транспортных средств всех категорий с выдачей свидетельства о регистрации или ее формированием в электронной форме и присвоением буквенно-цифровой комбинации номерных знаков с их выдачей или без нее, снятие с учета транспортного средства с выдачей учетной карточки и номерных знаков для разовых поездок - с 200 до 350 грн.

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